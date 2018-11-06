Прощання Катериною Гандзюк пройде 7 листопада у Херсоні

Прощання з громадською активісткою Катериною Гандзюк пройде завтра, 7 листопада, у Херсоні. Про йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

"Прощання з Катею відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада, о 14:00. Всі деталі будуть скоро", - наголошується в ньому.

При цьому місце прощання не вказується.

Також ще не відомо, де буде похована Гандзюк.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо про те, що на 34-му році життя померла радник мера Херсона і громадська активістка Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою в липні цього року.

Попередньо повідомлялося, що причиною її смерті став обрив тромбу. Проте напередодні офіційно була названа інша причина смерті - поліорганна недостатність, хімічні опіки із залученням 30-39% тіла, напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи нанесення ушкоджень.

Президент України Петро Порошенко, висловив свої співчуття у зв'язку зі смертю Гандзюк. Він, як і все українське суспільство, зажадав від правоохоронців зробити все можливе для покарання її вбивць.