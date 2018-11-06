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Прощання з Гандзюк відбудеться у Херсоні завтра

6 листопада, 2018 - 19:58
Фото з відкритих джерел

Прощання з активісткою Катериною Гандзюк відбудеться завтра, 7 листопада, в обласному палаці молоді та студентів у Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

"Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться 7 листопада о 14:00 в обласному палаці молоді та студентів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо про те, що на 34-му році життя померла радник мера Херсона і громадська активістка Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою в липні цього року.

Також журналісти назвали імовірного посередника між замовником і виконавцем убивства Гандзюк.

Джерело: День

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