Прощання з Гандзюк відбудеться у Херсоні завтра

Прощання з активісткою Катериною Гандзюк відбудеться завтра, 7 листопада, в обласному палаці молоді та студентів у Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

"Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться 7 листопада о 14:00 в обласному палаці молоді та студентів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо про те, що на 34-му році життя померла радник мера Херсона і громадська активістка Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою в липні цього року.

Також журналісти назвали імовірного посередника між замовником і виконавцем убивства Гандзюк.