Рада ухвалила у першому читанні закон про гуманітарне розмінування на Донбасі

Законом пропонується створити в Україні Центр протимінних операцій.

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні, передає РБК-Україна.

Законопроект після низки невдалих голосувань підтримали 240 парламентарів.

У пояснювальній записці підкреслюється, що через неврегульованість питань протимінної діяльності на законодавчому рівні в Україні здійснюється несистемне розмінування місцевості, переважно вздовж лінії розмежування, та окремих об’єктів у звільнених районах.

"У своїй доповіді за лютий 2018 року координатор Кластера ООН з питань захисту зазначає, що наявність мін та боєприпасів, що не розірвалися, впливає на життя двох мільйонів людей на сході України, становить загрозу життєво важливим об'єктам цивільної інфраструктури, перешкоджає свободі пересування, перекриває доступ до засобів існування та обмежує можливості для дозвілля дітей. Україна входить до числа країн з найбільшою у світі кількістю жертв мін та інших вибухонебезпечних залишків війни", - сказано у записці.

Автори проекту зазначають, що відповідно до статистичних даних Міністерства оборони, оприлюднених у ЗМІ, з початку бойових дій на Донбасі жертвами мін і снарядів стали 1 858 осіб. Кількість загиблих становила 482 особи, з них 21 дитина.