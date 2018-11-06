Рада Європи закликала Україну забезпечити виборчі права переселенців

У Раді Європи закликали Україну повною мірою забезпечити право брати участь у виборах внутрішньо переміщеним особам з непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму.

Про це йшлося у перший день 35-ї сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, що проходить 6-8 листопада у Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.

"В Україні кількість внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з районів, охоплених зовнішньою військовою інтервенцією, а також у меншому масштабі після нелегальної анексії Росією Криму, становить майже 1,7 млн осіб. Багато з них перебувають у надзвичайно скрутному становищі щодо дотримання своїх прав, зокрема, відносно своїх прав голосувати у 2014 році на парламентських виборах та у 2015-му на місцевих", - йдеться в ухваленій у вівторок на конгресі доповіді нідерландського політика Йоса Вінена

Нагадаємо, 31% переселенців не знають про право участі у виборах.