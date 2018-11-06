Росія заявила, що визнає результати виборів в ОРДЛО, - Геращенко

6 листопада в Мінську відбулося чергове засідання ТКГ і робочих груп, на яких українські дипломати піднімали питання скасування псевдовиборів, організованих Кремлем на окупованому Донбасі.

Про це у Facebook написала віце-спікер ВР, представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко.

"РФ сьогодні офіційно заявила, що визнає результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів. Українська сторона заявляє: РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, "виборам", які суперечать букві і духу Мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні", – зазначила Геращенко.

За її словами, дії Росії та її маріонеток ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів у Мінську та дестабілізації ситуації на фронті.

"Це повтор сценарію 2014 року, коли псевдовибори ,організовані Кремлем, призвели до зриву Мінських переговорів, невиконання Мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі, тисяч жертв серед військових і цивільних. Ці псевдовибори вже засудили ЄС, США, країни G7, більшість країн, що входить до Радбезу ООН. Їх не визнає світ, окрім країни-організатора РФ. І , на жаль, ця авантюра матиме серйозні безпекові і політичні наслідки", – констатує представник України.

Також сьогодні на засіданні спецпредставник головуючого в ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву про те, що псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу та букві Мінських угод.

Нагадаємо, Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям.