Розробки оборонних підприємств України покажуть на міжнародній виставці в Індонезії

Державний концерн "Укроборонпром" візьме участь у міжнародній виставці Indo Defence 2018, яка відбудеться 7-10 листопада у Джакарті (Індонезія).

Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".

"7 листопада у Джакарті стартує міжнародна виставка Indo Defence 2018, на якій Укроборонпром продемонструє провідні розробки оборонних підприємств України. У ході виставки, яка триватиме до 10 листопада, українська делегація... проведе ряд зустрічей із потенційними замовниками українського озброєння та іноземними постачальниками сучасних передових технологій, зокрема у сфері виробництва боєприпасів та електроніки", - інформує прес-служба.

Як зазначається, на стенді концерну буде представлено сучасне українське ракетне озброєння, броньована техніка, радіолокаційні станції, літаки, а також військово-морська техніка, яка була розроблена та виготовляється підприємствами Укроборонпрому.

Виставка Indo Defence охоплює широкий спектр озброєння і військової техніки, що застосовуються в сухопутних військах, військово-повітряних і військово-морських силах країн Південно-Східної Азії. Виставка користується підтримкою Міністерства оборони Індонезії та є міжнародним форумом, на якому провідні оборонні компанії світового рівня демонструють новітні технології та системи.

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