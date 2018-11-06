СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів РФ

Співробітники Служби безпеки України у межах заходів із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки протягом вересня-жовтня блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських Інтернет-агітаторів, які діяли на користь країни-агресора.

Про це повідомляє прес-служба СБУ на офіційному сайті

Оперативники спецслужби викрили в Одесі, Києві та Сєверодонецьку дев’ять проросійських пропагандистів.

Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень.

Повідомляється, що кремлівські інформаційні агенти, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в нашій країні, а також підтримки терористів «Д/ЛНР».

За задумом російських кураторів через маніпулювання громадською думкою Інтернет-користувачів пропагандисти повинні були впливати на хід проведення майбутніх виборів Президента України.

Служба безпеки України також закликала українців бути уважними, не піддаватись негативному інформаційному впливу з боку підконтрольних спецслужбам РФ пропагандистів та не сприяти зловмисникам у розповсюдженні фейкових «новин» і пропаганди.