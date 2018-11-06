Ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б зробити самі.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, перший президент від Республіканської партії, визволитель американських рабів, національний герой США

СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів РФ

6 листопада, 2018 - 10:33
Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України у межах заходів із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки протягом вересня-жовтня блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських Інтернет-агітаторів, які діяли на користь країни-агресора.

Про це повідомляє прес-служба СБУ на офіційному сайті

Оперативники спецслужби викрили в Одесі, Києві та Сєверодонецьку дев’ять проросійських пропагандистів.

Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень.

Повідомляється, що кремлівські інформаційні агенти, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в нашій країні, а також підтримки терористів «Д/ЛНР».

За задумом російських кураторів через маніпулювання громадською думкою Інтернет-користувачів пропагандисти повинні були впливати на хід проведення майбутніх виборів Президента України.

Служба безпеки України також закликала українців бути уважними, не піддаватись негативному інформаційному впливу з боку підконтрольних спецслужбам РФ пропагандистів та не сприяти зловмисникам у розповсюдженні фейкових «новин» і пропаганди.

Джерело: День

Новини партнерів

Loading...