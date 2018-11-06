Сьогодні Рада розгляне блок оборонних та аграрних питань

Верховна Рада 6 листопада планує ухвалити за основу законопроект про протимінну діяльність. Про це йдеться у порядку денному засідання, опублікованому на сайті парламенту.

Першим блоком у вівторок парламентарії збираються розглянути питання національної безпеки та оборони. Зокрема, заплановано розгляд чотирьох депутатських законопроектів щодо гуманітарного розмінування Донбасу. Серед них – проект №9080-1 "Про протимінну діяльність в Україні", над яким працювали в тому числі перший віце-спікер Ірина Геращенко та голова постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз. Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити його за основу, відхиливши при цьому решту законопроектів.

Після цього Рада має намір розглянути у першому читанні доопрацьований законопроект 8361 "Про прилеглу зону України", прийняття якого дозволить розширити контрольовану територію на морі на 12 морських миль, що позитивно вплине на безпекову ситуацію в регіоні та забезпечення економічного суверенітету України.

У цьому ж блоці планується розгляд урядового проекту закону 6777 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону".

Далі Рада планує ухвалити ряд аграрних законопроектів. Так, у першому читанні ВР має намір підтримати урядовий законопроект 4611 "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами".

Водночас друге читання має пройти проект закону №7060 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності", ухвалений за основу 22 травня 2018 року.

Також пленарного вівторка для повторного розгляду з пропозиціями Президента України до парламенту вноситься закон "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" (№3726). Депутати ухвалили його 13 квітня 2018 року, проте 7 червня глава держави наклав на нього вето. При цьому зазначалося, що в законі сформовано перелік дозволених видів приватних детективних послуг без урахування вимог низки законодавчих актів України.

Окремими блоками ВР розгляне низку проектів постанов щодо перейменування населених пунктів Івано-Франківської, Черкаської, Київської та Харківської областей, а також щодо зміни в адміністративно-територіальному устрої на Донеччині та Луганщині.