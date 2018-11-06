Справа Гандзюк буде засекреченою, - Луценко

Тимчасова слідча комісія не матиме доступу до матеріалів розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає його прес-секретар Лариса Сарган.

Усі матеріали справи будуть повністю засекречені.

Генпрокурор наголосив, що слідство не завершене. А тому створена Верховною радою тимчасова слідча комісія не зможе отримати доступ до документів.

"У ТСК не буде навіть предмету слідства, адже вся інформація буде засекречена", - підкреслив Луценко.

Ще одна із причин засекреченості - витік інформації. Зараз ГПУ перевіряє причетність 12 осіб до замовлення вбивства Гандзюк. Луценко вважає, що учора одна із версій слідства витекла у ЗМІ.

"Сьогодні я відверто попередив парламентарів - після вчорашніх подій прокурор не надаватиме доступу до жодних документів слідства. Адже подібні витоки інформації ставлять під загрозу успішність розслідування", - розповів генпрокурор.

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Нагадаємо, прощання з активісткою Катериною Гандзюк відбудеться завтра, 7 листопада, в обласному палаці молоді та студентів у Херсоні.