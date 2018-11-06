США, Британія та Швейцарія допоможуть розміновувати Донбас

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Швейцарія та Канада заявили, що готові посилити співпрацю з Україною у розмінуванні територій на Донбасі.

Про це повідомила віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко у ході розгляду проектів про протимінну діяльність на засіданні ВР, передає УНН.

Геращенко зазначила, що до Ради надійшов відповідний лист підтримки від західних партнерів.

"На адресу керівництва парламенту, голови Верховної ради, заступників голови Верховної ради, лідерів усіх фракцій і профільних комітетів ми отримали листа підтримки наших партнерів, зокрема, від посла Сполучених Штатів Марі Йованович, посла Великої Британії, посла Швейцарії, посла Канади та інших країн, який вказує на те, що ці країни підтримують роботу парламенту над законом про розмінування і готові також посилити співпрацю з Україною задля того, щоб ми могли цей виклик разом подолати — розмінувати сім тисяч кілометрів території, напічканої вибухонебезпечними предметами. Тому дійсно, це питання не має політики", — прокоментувала Геращенко.

Нагадаємо, Рада ухвалила у першому читанні закон про гуманітарне розмінування на Донбасі.