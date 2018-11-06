США витратять близько $ 110 млн на розгортання військ на кордоні з Мексикою

Розгортання адміністрацією президента США військ на кордоні з Мексикою може обійтися бюджету Штатів на суму від $ 42 до $ 110 млн.

Про це пише американська газета The Hill з посиланням на результати нового незалежного дослідження Центру стратегічних і бюджетних оцінок (CSBA).

За даними Центру стратегічних і бюджетних оцінок (CSBA), відзначає видання, витрати на розгортання військ біля кордону з Мексикою, офіційно іменується операцією "Вірний патріот", складуть від $ 112 до $ 143 на одного військовослужбовця на день.

При цьому використання в операції військових літаків обійдеться в додаткові $ 136 тис. 645 на день, додає The Hill.

Видання уточнює, що зараз Пентагон готує до відправки до південного кордону 7 тис. військовослужбовців, які пробудуть там до 15 грудня.

Водночас президент США Дональд Трамп заявляв раніше, що готовий направити до 15 тис. військовослужбовців для стримування каравану мігрантів з Центральної Америки.

В кінцевому підсумку, пише газета, місія може обійтися в $ 42 млн. У той час як розміщення всіх 15 тис. солдатів коштуватиме бюджету $ 110 млн.

Як заявив журналістам представник Сухопутних військ США полковник Роб Меннінг, міністерство оборони ще не оцінило вартість розгортання військ, але готує кошторис.

"Наш контролер працює над цим. Коли ми зможемо надати точну цифру, ми безумовно зробимо це", - зазначив він.