США закликають притягти до відповідальності вбивць Катерини Гандзюк

Сполучені Штати засуджують напади на активістів громадянського суспільства та закликають притягти до відповідальності вбивць Катерини Гандзюк.

Про заявила речниця Держдепартаменту США Гізер Нойерт на своїй сторінці у Тwitter.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив