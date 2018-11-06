Таїланд скасує візовий збір для українців

Уряд Таїланду ухвалив рішення звільнити туристів низки країн від 1 грудня до 31 січня 2019 роки від сплати візового збору після прибуття.

Про це повідомляє Bangkok post.

У Кабміні розповіли, що вирішили скасувати плату в розмірі 2000 батів ($ 60) для іноземців з 21 країн, які прибувають до Таїланду на 15 днів. Тепер власники паспортів Андорри, Бутану, Болгарії, Китаю, Кіпру, Ефіопії, Фіджі, Індії, Казахстану, Латвії, Литви, Мальдівів, Мальти, Мавританії, Папуа - Нової Гвінеї, Румунії, Сан-Марино, Саудівської Аравії, Тайваню, України та Узбекистану зможуть відвідати королівство без оплати візи.

Згідно з інформацією Імміграційного бюро кількість туристів, які отримують візи після прибуття, продовжує падати від січня 2016 року. Очікується, що ініціатива допоможе збільшити турпотік на 30%.

Такий крок спрямований, насамперед, на повернення до країни китайських туристів, кількість яких після аварії корабля на Пхукеті, коли загинули 47 осіб, значно скоротилася. За деякими оцінками, завдяки ініціативі, королівство може відвідати до кінця року до 40 млн іноземців замість очікуваних 38 млн.

Міністерство туризму і спорту Таїланду підрахувало, що у вересні загальна кількість туристів становила 2,65 млн осіб, що на 2,3% більше ніж за аналогічний період минулого року - 648 тис.