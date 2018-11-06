Тернопільська область ввела мораторій на публічне використання російської мови

У Тернопільській області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України.

Таке рішення було ухвалено під час засідання Тернопільської облради, передає прес-служба ОДА.

"...обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прес-службі відзначили, що депутати вирішили відзначити 90-ліття створення ОУН та оголосити 2019 рік Роком ОУН в області.

Нагадаємо, у Львівській області запровадили мораторій на публічне використання російськомовного продукту