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Тернопільська область ввела мораторій на публічне використання російської мови

6 листопада, 2018 - 21:08
Фото: te-rada.org

У Тернопільській області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України.

Таке рішення було ухвалено під час засідання Тернопільської облради, передає прес-служба ОДА.

"...обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прес-службі відзначили, що депутати вирішили відзначити 90-ліття створення ОУН та оголосити 2019 рік Роком ОУН в області.

Нагадаємо, у Львівській області запровадили мораторій на публічне використання російськомовного продукту

Джерело: День

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