Тернополяни примусили владу скасувати космічні тарифи на проїзд в громадському транспорті

Акції протесту з вимогою знизити тарифи на проїзд в громадському транспорті Тернополя відбулися в неділю на Театральному майдані і вулицях обласного центру. Протягом декількох годин був паралізований рух в центральній частині міста. Проїхати могли тільки карети швидкої допомоги і поліцейські автомобілі. А вчора о 9-ій ранку тернополяни прийшли під міську раду.

Як писав «День», з 1-го листопада в Тернополі ціни на проїзд в маршрутках підвищили з 5-ти до 9-ти гривень і в тролейбусах з 4-х до 8-ми. Під міськрадою на мітингувальників випустили газ. Журналіст Тернопільської філії суспільного мовлення Оксана Цвик, яка разом з іншими представниками ЗМІ стояла перед дверима мерії, розповіла «Дню», що раптово повітря стало насичене невідомою речовиною. Від неї люди почали кашляти. Щоби нормально дихати, довелося відійти на безпечну відстань, — зазначила пані Оксана.

Результатом акцій протесту стало скасування рішення виконкому щодо підвищення тарифів, ухваленого 30-го жовтня. Згідно з новим, яке зачитали мітингувальникам — від 6-го листопада тернополяни можуть їздити в громадському транспорті за колишніми цінами. Проте, сьогодні запротестували приватні перевізники і не подали автобусів, яких щодня на маршрутах Тернополя 150. Протягом дня вони транспортують майже 90 тисяч пасажирів. Містом курсували, переповнені в час пік, тролейбуси і автобуси комунального підприємства «Тернопільелектротранс». Тому більшість тернополян добиралися на роботу і на заняття пішки навіть з віддалених районів. Чимало водіїв з власними авто долучилися до ініціативи «Підвези до роботи». Вони пропонували тернополянам свої послуги на зупинках громадського транспорту. Передбачивши бойкот, цей флешмоб вчора запропонував у Фейсбуці Тернопільський осередок ВО «Автомайдан».

За інформацією начальника управління транспорту Тернопільської міськради Ігоря Мединського, о 12-ій годині відбулася нарада з перевізниками. Головна їхня вимога — повернути тарифи на проїзд.

Як зазначає офіційний сайт Тернопільської міської ради, у середу, 7-го листопада на засіданні постійної депутатської комісії обговорюватимуть питання щодо вирішення транспортної проблеми.

«До участі в роботі комісії запрошуються фахівці та експерти у сфері транспорту», — йдеться у повідомленні.

Лариса МИРГОРОДСЬКА, Тернопіль