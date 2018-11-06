Туск пригрозив Польщі виходом з ЄС: "Polexit можливий"

Ризик, що Польща буде змушеною вийти з Євросоюзу через втручання правлячої партії "Право і справедливість" у судові органи, є реальним. Про це заявив у понеділок у Варшаві президент Ради ЄС і колишній польський прем'єр Дональд Туск, пише TVN24.

"Загроза дуже серйозна, смертельно серйозна, Polexit можливий", - сказав він.

За його словами, Ярослав Качинський, лідер PiS ініціює певні процеси, які ведуть до виходу Польщі з ЄС.

"У мене є досвід роботи з колішнім прем'єр-міністром (Великої Британії, Девідом, - ред.) Камерон, я працював з ним день за днем, щоб уникнути Brexit. Саме він висунув ідею референдуму, а потім зробив усе, щоб зберегти Велику Британію в Європейському Союзі. І він вивів її. І мені здається, що Європа є розумнішою, ніж нинішні міністри PiS", - пояснив він.

На початку жовтня Європейська комісія в середу направила до суду ЄС у Люксембурзі скаргу на Польщу через ухвалення суперечливого закону про Верховний суд.

На погляд Єврокомісії, положення закону про Верховний суд, що відправляють частину суддів на пенсію, загрожують незалежності судової системи в Польщі.

Новий польський закон про Верховний суд, ухвалений у квітні цього року, зобов’язує суддів Верховного суду виходити на пенсію не у 70, а в 65 років. У результаті третині суддівського складу суду включно з його головою загрожує відставка.