У Британії вперше видобутки альтернативної енергії перевищили видобутки традиційної

Від початку 2018 року з альтернативних джерел енергії у Британії згенерували 42 гігавати електроенергії, а той час як традиційні теплоелектростанції — лише 40,6 гігават.

Про це повідомляє Reuters.

Влада Британії планує закрити всі вугільні ТЕС до 2025 року. Головна мета такої реформи — зменшення викидів парникових газів в атмосферу.

Зазначається, що впродовж останніх 5 років обсяг електроенергії, яку згенерували вітрові, сонячні та гідроелектростанції Британії потроївся, водночас енергії, видобутої від спалювання вугілля та газу — зменшився втричі.

Нагадаємо, міністр енергетики США приїде в Україну запропонувати альтернативу газу і вугіллю РФ.