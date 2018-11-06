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У Британії вперше видобутки альтернативної енергії перевищили видобутки традиційної

6 листопада, 2018 - 20:35
Фото прес-служба ЧАЕС

Від початку 2018 року з альтернативних джерел енергії у Британії згенерували 42 гігавати електроенергії, а той час як традиційні теплоелектростанції — лише 40,6 гігават.

Про це повідомляє Reuters.

Влада Британії планує закрити всі вугільні ТЕС до 2025 року. Головна мета такої реформи — зменшення викидів парникових газів в атмосферу.

Зазначається, що впродовж останніх 5 років обсяг електроенергії, яку згенерували вітрові, сонячні та гідроелектростанції Британії потроївся, водночас енергії, видобутої від спалювання вугілля та газу — зменшився втричі.

Нагадаємо, міністр енергетики США приїде в Україну запропонувати альтернативу газу і вугіллю РФ.

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