У Чехії відкрили міст імені українського дисидента Василя Макуха, який в 1968 році на Хрещатику підпалив себе на знак протесту про тоталітарної комуністичної системи, політики русифікації та агресії Радянського Союзу проти Чехословаччини.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Празі на офіційній сторінці у Facebook.

“50 років тому в Києві на Хрещатику на протест проти окупації та русифікації України та окупації Чехословаччини вчинив акт самоспалення український дисидент Василь Макух. У травні цього року його іменем назвали невеликий міст через річку Ботіч у Празі. До річниці цієї сумної дати відбулося відкриття мосту Макуха та інформаційної таблиці про нього”, - йдеться у повідомленні.

У відкритті взяли участь Посол України в Чехії Євген Перебийніс, сенаторка Парламенту Чеської Республіки Рената Хмелова, директор Інституту з досліджень тоталітарних режимів Зденєк Газдра, історики-україністи Давід Свобода і Петр Блажек, україністи Ріта Кіндлерова й Богдан Райчинець, які доклали значних зусиль до появи мосту Макуха в Празі та популяризації його імені як у Чехії, так і в Україні.

Посол Євген Перебийніс у своєму виступі подякував за вшанування пам'яті борця за свободу Василя Макуха.

"Багато українців висловлювало свою підтримку чеському та словацькому народам у часи окупації. Сьогодні ж, коли Україна переживає не найкращі свої часи, українці відчувають підтримку від чехів. Тому я б хотів подякувати чеському народу, уряду та парламенту за підтримку, яку в них відчуває Україна", - сказав Перебийніс.

"Заповіти Макуха й Палаха — це справа не лише минулого. І досі в нашому світі на порядку денному порушення прав та свобод людини. У березні наступного року мине п'ять років від гібридної окупації Росією українського Криму. Порушення суверенності сусідньої держави — це попереджувальний сигнал для всіх країн Центральної Європи, і в першу чергу для тих, що вже переживали російську окупацію в минулому столітті", — зазначила в своєму виступі Рената Хмелова.