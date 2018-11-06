У Мінсоцполітики розповіли, що робити у разі відсутності субсидій у платіжках за листопад

У Міністерстві соціальної політики попередили платників комунальних послуг, що не у всіх платіжках за листопад можуть бути відображені нараховані субсидії. Про це повідомила прес-служба відомства.

Там підкреслили, що управління соцзахисту щотижня опрацьовує понад 100 тис. заяв на оформлення субсидії. Оскільки місцеві органи влади несвоєчасно надають запитувану інформацію - виникають затримки. У Мінсоцполітики акцентували: якщо документи на субсидію були прийняті, то вона буде призначена з моменту оформлення заяви, відповідно з місяця призначення буде зроблено перерахунок.

"Тому якщо в листопаді платіжка за газ чи тепло надійде без відображення субсидії, допомога від держави буде нарахована, і її розмір можна буде побачити в реєстрі субсидіантів", - заявили у відомстві.

У разі відсутності субсидії в платіжці українцям рекомендують оплачувати обов'язковий платіж, який їм розрахували за воду, світло і газ у вересні поточного року.

Нагадаємо, після спрощення процесу оформлення субсидій для її одержання необхідно подати заяву та декларацію про доходи. В ній потрібно показати тільки види доходів, інформація про які відсутня в пенсійній та податковій базі даних. Сам розмір виплат соціальні служби беруть з баз даних, як власної, якщо це стосується соціальних виплат, так і фіскальної служби, Пенсійного фонду, вишів, училищ тощо.

Як відомо, Кабінет міністрів затвердив триетапне проведення монетизації субсидій, починаючи з 1 січня 2019 року. Відповідно до експертного висновку, на першому етапі вона торкнеться орієнтовно 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів. Другий етап почнеться з 1 травня і стосуватиметься домогосподарств, яким призначена субсидія на неопалювальний період 2019 року. Третій етап розпочнеться з жовтня 2019 року, коли відбудеться повний перехід на монетизацію.

Нагадаємо, 1 липня поточного року Міністерство соціальної політики запустило роботу Державного реєстру субсидіантів. За оцінками прем'єра Гройсмана, право на субсидію до кінця року отримають близько 7 млн домогосподарств.