У Молдові опозиція об’єднується для участі у парламентських виборах

Опозиційні політичні партії Молдови обговорили в Кишиневі можливість висунення єдиних кандидатів по одномандатних округах на майбутніх парламентських виборах.

У зустрічі взяли участь партії «Дія і солідарність», Ліберальна, Ліберально-демократична партії та «Платформа «Гідність і правда», повідомляє інформаційне агентство Молдови noi.md.

«Це була наша перша зустріч у такому форматі. Ми поки не прийшли до єдиної думки, але багато чого нам належить ще обговорити і визначитися з найкращими кандидатами, які будуть висунуті в одномандатних округах», - заявив генеральний секретар «Платформи «Гідність і правда» Кирило Моцпан.

Лідер Ліберальної партії Міхай Гімпу висловив задоволення такими дискусіями, зазначивши, що це тільки перші кроки до об'єднання опозиції для участі у парламентських виборах.

На думку лідера партії «Дія і солідарність» Майї Санду і керівника Ліберально-демократичної партії Тудора Деліу, всі кандидати, які будуть висунуті, обов'язково повинні пройти тест на непідкупність. При цьому, ніхто з політиків поки не визначився, якою саме має бути процедура проходження такого тесту.

Нагадаємо: парламентські вибори відбудуться в Молдові 24 лютого 2019 року. Вперше вони пройдуть за змішаною виборчою системою: 51 депутат зі 101 буде обраний за партійними списками, а інші 50 – по одномандатних округах.