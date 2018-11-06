У США на проміжних виборах понад 31 млн американців проголосували достроково

Більше 31 мільйона американців проголосували достроково на проміжних виборах в США.

Про це повідомила телекомпанія CNN, зазначивши в зв'язку з цим, що на попередніх проміжних виборах в 2014 році активність виборців була значно нижче: тоді в достроковому голосуванні взяли участь близько 19 млн осіб.

Дострокове голосування, за даними Національної конференції законодавчих зборів штатів, існує в 37 з 50 штатів США. Зокрема, в штатах Колорадо, Орегон і Вашингтон все виборці зобов'язані відправляти свої бюлетені поштою. У штаті Каліфорнія така можливість теж передбачена в деяких округах, і бюлетені будуть вважатися дійсними, якщо вони відправлені до завершення голосування в штаті.

Перші виборчі дільниці відкриються у вівторок о 05:00 (13:00 мск) в окремих дрібних населених пунктах в штаті Вермонт, а в штатах Мен, Нью-Гемпшир і Нью-Йорк голосування почнеться на годину пізніше. Завершиться голосування з закриттям виборчих дільниць в штаті Гаваї в 18:00 за місцевим часом (07:00 за київським часом 7 листопада). Населення Північних Маріанських островів в Тихому океані, що мають статус асоційованої з США території, проголосує тижнем пізніше - 13 листопада через руйнувань, завданих в кінці жовтня найсильнішим тайфуном "Юту". Перші попередні підсумки голосування в штатах на північному сході США, як очікується, стануть відомі близько 02:00 МСЬК 7 листопада.

На виборах 6 листопада буде переобиратися 35 з 100 сенаторів, все 435 членів Палати представників Конгресу США, а також 39 губернаторів штатів і територій. Майбутні вибори називаються проміжними, оскільки вони проходять між двома президентськими виборами.