У Вінниці індивідуальні теплові пункти встановлять у 142 багатоповерхівках

У 2011 року у Вінниці започаткували проект з енергоефективності, який реалізується за підтримки уряду Швейцарської конфедерації. Наразі триває четвертий його етап. Поміж іншого він передбачає встановлення 142 індивідуальних теплових пункти (ІТП) в мікрорайонах «Вишенька» і «Слов’янка». Якщо цей проект реалізують, то одна третина багатоквартирних будинків, які перебувають на балансі міста, будуть обладнані ІТП, каже міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Якщо говорити про співпрацю зі Швейцарською конфедерацією по усіх етапах проекту (включаючи мікрорайони вулиць Антонова, Баженова та Зулінського), то загальний розмір інвестицій в модернізацію систем теплопостачання Вінниці становить 20 млн 100 тисяч швейцарських франків, з яких трохи більше 4 мільйонів – це внесок Вінницької міської ради і «Вінницяміськтеплоенерго». Ми побудували твердопаливну і модернізували газову котельні на вулиці Баженова. Встановили більше 100 індивідуальних теплових пунктів в будинках на Тяжилові, замінили там близько 9,3 км труб, – розповідає Сергій Моргунов. – З 2016 року почали будівництво твердопаливної котельні потужністю 3,3 МВт на вулиці Зулінського. Зараз тут також встановлено вже 68 ІТП. Тобто у ході виконання умов попередніх меморандумів за підтримки швейцарських партнерів у місті вже становили 168 ІТП. Якщо зважити на те, що у місті налічується близько 2000 багатоповерхівок, з них 1096 перебувають на балансі міста, то завдяки проекту вдасться обладнати тепловими пунктами третину будинків».

У межах реалізації усіх заходів, передбачених меморандумами зі швейцарською стороною, очікується зменшення річних обсягів споживання газу для забезпечення теплопостачання на рівні 7,5 млн кубометрів. Загальний бюджет по усіх етапах проекту – 20,1 мільйонів швейцарських франків (580 млн грн):16,08 млн шв. фр. – від швейцарських партнерів; 2,01 млн шв. фр. – кошти міського бюджету; 2, 01 млн шв. фр. – частка КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця