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У Японії випустили перший у світі банкомат зі штучним інтелектом

6 листопада, 2018 - 10:56

У Японії випустили перший у світі банкомат, який здатний розпізнати і запобігти шахрайству. Про це повідомляє The Mainichi.

Термінал у разі виникнення підозр може попросити клієнта перервати телефонну розмову, зняти сонцезахисні окуляри або маску. Якщо людина не дотримуватиметься рекомендацій, транзакція може бути скасована.

Також система, яка використовує технологію штучного інтелекту, оснащена декількома відеокамерами.

Банкомат вже протестували в префектурі Айті. Термінал планують почати використовувати в квітні 2019 році.

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