У ЄС планують запровадити систему громадського Wi-Fi

Європейська комісія оголосила конкурс серед усіх муніципальних об'єктів у країнах Євросоюзу щодо запровадження системи громадського Wi-Fi.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії на офіційному сайті.

«Сума у 120 мільйонів євро буде доступною для більш ніж 8000 муніципалітетів в усьому Євросоюзі до 2020 року. Для того, щоб опрацювати дуже велику кількість запитів з усієї Європи, запроваджено просту систему подання заявки, яка заповнюватиметься онлайн. Після реєстрації на визначеному порталі муніципальні структури зможуть претендувати на отримання цільового ваучера WiFi4EU на сум 15 000 євро», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, муніципалітети, які отримають цільовий ваучер, зможуть встановити точки доступу до мережі Інтернет у ключових публічних місцях, таких як міські адміністрації, бібліотеки, музеї, парки або площі.

На сьогодні про бажання взяти участь у проекті вже оголосив що п’ятий муніципалітет у країнах Євросоюзу.

Подати заявку можна буде 7-9 листопада.