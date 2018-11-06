Україна підпише з Ізраїлем угоду про ЗВТ у кінці листопада

Україна та Ізраїль планують підписати угоду про вільну торгівлю наприкінці листопада цього року.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Україна й Ізраїль підпишуть Угоду про вільну торгівлю наприкінці листопада. Документ суттєво розширить нашу економічну співпрацю і дозволить наростити товарообіг, який наразі становить 1 млрд дол. на рік", — написав він.

Також прем’єр розповів, що цього місяця в Києві відбудеться українсько-ізраїльський інноваційний саміт, участь в якому візьмуть представники близько 50 підприємств, які працюють у галузі високих технологій.

Нагадаємо, нещодавно новим керівником дипломатичної місії Держави Ізраїль в Україні став Джоел Ліон.

За традицією перше інтерв’ю ізраїльський посол дав нашому виданню — газеті "День".

Читайте у матеріалі - "Новопризначений посол Держави Iзраїль Джоел Ліон – про емоційне і раціональне у відносинах між народами".