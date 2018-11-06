Україна вперше презентувала Національний стенд у Китаї

5 листопада відбулося офіційне відкриття Національного стенда України на Міжнародній імпортній виставці у Китаї (China International Import Expo 2018), що проходить у Шанхаї з 5 по 10 листопада.

Україна вперше представляє свій Національний стенд, торговий, інвестиційний та туристичний потенціал на події такого глобального значення, повідомляє Урядовий портал.

Участь України в CIIE 2018 була підтримана ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу, які допомагають українським компаніям виходити на нові ринки.

Під час відкриття Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів привітав реальні кроки КНР до диверсифікації ринків та відкритості. У цьому він вбачає великий потенціал для поглиблення економічної співпраці між двома країнами. Особливо, беручи до уваги, що Україна є частиною ініціативи побудови економічного поясу «Великого шовкового шляху» та транзитного хаба між Європою та Азію.

«Торгові відносини між Україною і КНР стають міцнішими з кожним роком. Наш товарообіг зростає, але перспективи значно більші. Тому такою важливою є презентація Національного стенда України на масштабній імпортній виставці у Китаї, де Україну представляє більш як 300 провідних підприємств різних галузей, починаючи від інвестиційної діяльності, харчової та переробної промисловості, індустріалізації, машинобудування, креативних індустрій, IT та інновацій, туризму та освіти, а також інвестори, покупці та відвідувачі. У кожній із представлених галузей китайський інвестор або покупець зможе побачити сучасні, технологічні, креативні розробки, створені українцями», - зазначив Степан Кубів.

За словами керуючого директора з фінансування та розвитку МСБ в ЄБРР Клаудіо В’єццолі (Claudio Viezzoli), підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу є одним із пріоритетних напрямків для ЄБРР: «Ми, разом із нашим надійним партнером ЄС, дуже чітко розуміємо важливість МСБ для розвитку будь-якої країни. У 2016 році ми підписали угоду з ЄС про надання ще більшої фінансової та консалтингової підтримки бізнесу в Україні в рамках ініціативи EU4Business. Окрім іншого, угода передбачає надання доступу до міжнародних ринків, що, безумовно, має величезний вплив на розвиток цього сектору. Нещодавно ми презентували розробку експортного бренда країни разом із Європейським Союзом, Мінекономрозвитку та Офісом із просування експорту, який сьогодні пілотуємо на цьому важливому заході. І я вважаю, що це вже є величезним досягненням та результатом плідної злагодженої роботи усіх, хто залучений до цього процесу».

Як заявила керівник Офісу з просування експорту Мар’яни Каганяк, в Україні є багато компаній, які готові співпрацювати з китайськими та міжнародними партнерами: «Участь України у цій виставці і можливості, які ми спільно для цього створили - безпрецедентні. Вперше всі українські продукти представлені під єдиним експортним брендом на події такого масштабу. Важливо спільно промотувати країну, тому після виставки більше людей у світі буде ідентифікувати українські продукти за цим брендом. Вперше на стенді поєднано сучасні інтерактивні та креативні тренди, eco-friendly матеріали, елементи VR, унікальну веб-платформу, Електронний каталог експортерів, інтерактивну інвестиційну та туристичну карти України, креативні шоу, фешн-покази: все, щоб гідно представити країну та її креативні, інноваційні товари з експортним потенціалом», - зазначила вона.

Як відомо, у 2017 році товарообіг між Україною та Китаєм збільшився на 17,9% та склав 7,69 млрд дол., експорт українських товарів до КНР склав 2,04 млрд дол. та зріс на 11,3%. У січні-серпні 2018 року товарообіг між двома країнами склав 5,8 млрд дол. Потенціал торгівлі між двома країнами складає понад 10 млрд дол.