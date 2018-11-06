Українці винайшли пакети, які можна їсти

6 листопада, 2018 - 12:06
Проект сумських винахідників - "FoodBIOPack" - переміг у номінації «Sustainability Award» у Данії.
Про це повідомляє DW.
Їстівний пакет розкладається в землі за 10 днів і витримує навантаження у 4 кілограми. Або його можна з'їсти. На смак нагадують локшину.
Цей пакет за 10 днів розкладається в землі. Або його можна з'їсти.
А головне - це український винахід, який виграв на конкурсі стартапів у Данії. pic.twitter.com/hD4Bq6oSNo
— DW українською (@dw_ukrainian) November 6, 2018