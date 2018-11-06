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Українці винайшли пакети, які можна їсти

6 листопада, 2018 - 12:06

Проект сумських винахідників - "FoodBIOPack" - переміг у номінації «Sustainability Award» у Данії.

Про це повідомляє DW.

Їстівний пакет розкладається в землі за 10 днів і витримує навантаження у 4 кілограми. Або його можна з'їсти. На смак нагадують локшину.

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