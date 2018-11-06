Українець вперше відстояв право на розпорядження землею, посилаючись на рішення ЄСПЛ

В судовому реєстрі з’явилася справа, в якій українець вперше відстояв своє право на обмін землею, посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини. Прокурору, який звертався з вимогою визнати обмін землі недійсним у зв’язку з мораторієм, було відмовлено.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

“При вирішенні справи суд посилався на висновки Європейського суду з прав людини у справі Зеленчук і Цицюра проти України, ст.14 Конституції України, та норми цивільного і земельного законодавства України, які регулюють виниклі у справі правовідносини”, — сказано в рішенні суду.

Рішення Європейського суду по справі “Зеленчук та Цицюра проти України" вступило в силу 22 серпня. Згідно з ним мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення був визнаний таким, що порушує права людини. Європейський суд постановив, що держава не забезпечила справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та майновими правами заявників.

“Я впевнений, що ця справа ще дійде до Верховного Суду, варіанти рішення якого можуть бути різними. Лише якщо Верховний Суд визнає, що мораторій суперечить верховенству права, а саме рішенню Європейського суду «Зеленчук і Цицюра проти України», і це стане відмовою у позові — це рішення зможе стати революційним”, - прокоментував Олег Качмар, адвокат, партнер Юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери».

Нагадаємо, Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року, проте Верховна Рада в кінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.