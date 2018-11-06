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В Естонії порушникам швидкості руху почали вручати картки донорів органів

6 листопада, 2018 - 15:49
Фото Reuters

Автоінспекція в Естонії сподівається знизити кількість випадків перевищення швидкості руху водіями, вручаючи порушникам, крім штрафів, картки з порадами, як стати донором органів. Про це пише Reuters.

У Естонії, порівняно з іншими членами ЄС, порушення швидкісного режиму трапляються чи не найчастіше: 12-15% всіх водіїв країни штрафували за перевищення швидкості.

У поліції пояснили, що не мають наміру збільшити кількість донорів, але мета експерименту - зменшення кількості жертв на дорогах.

"Ми не очікуємо, що кампанія збільшить кількість донорів органів, але ми сподіваємося, що буде менше смертей і це змусить людей задуматися", - сказав начальник поліції міста Пярну Андрес Сінімері.

"Я думаю це дуже добре і дуже корисно", - зазначила водій Імре Аійа, яку зупинили за перевищення швидкості.

Поліція очікує, що кампанія триватиме близько місяця.

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