В Естонії порушникам швидкості руху почали вручати картки донорів органів

Автоінспекція в Естонії сподівається знизити кількість випадків перевищення швидкості руху водіями, вручаючи порушникам, крім штрафів, картки з порадами, як стати донором органів. Про це пише Reuters.

У Естонії, порівняно з іншими членами ЄС, порушення швидкісного режиму трапляються чи не найчастіше: 12-15% всіх водіїв країни штрафували за перевищення швидкості.

У поліції пояснили, що не мають наміру збільшити кількість донорів, але мета експерименту - зменшення кількості жертв на дорогах.

"Ми не очікуємо, що кампанія збільшить кількість донорів органів, але ми сподіваємося, що буде менше смертей і це змусить людей задуматися", - сказав начальник поліції міста Пярну Андрес Сінімері.

"Я думаю це дуже добре і дуже корисно", - зазначила водій Імре Аійа, яку зупинили за перевищення швидкості.

Поліція очікує, що кампанія триватиме близько місяця.