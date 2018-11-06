В Україні набув чинності наказ про перерахунок пенсій екс-міліціонерам

Набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ про перерахунок пенсій екс-міліціонерам.

Інформація про набуття чинності наказу від 17 вересня 2018 року №760 "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та з інших соціальних питань" міститься в базі законодавства "Ліга-закон".

Інструкція визначає процедуру організації в Міністерстві внутрішніх справ України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом міністрів через МВС (Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Адміністрація Державної прикордонної служби України), та Національній гвардії України роботи з оформлення документів для призначення або перерахунку пенсій особам, які мають право на пенсійне забезпечення згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Крім того, документ врегульовує оформлення, облік та видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних документів (квитків) із 50% знижкою їх вартості.