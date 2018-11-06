В Україні план з осіннього призову виконали на 55%

Станом на листопад до лав Збройних сил України призвано близько 5 тис. осіб на строкову військову службу з 9,01 тис. необхідних.

Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник міністра оборони України Ігор Павловський, передає прес-служба міноборони.

"Обласні та районні (міські) призовні комісії продовжують свою роботу з питань призову громадян України на строкову військову службу у жовтні — грудні 2018 року. В рамках призовної кампанії "Осінь-2018" станом на листопад на строкову військову службу до лав ЗС України призвано близько 5 тис. осіб", — цитує прес-служба слова Павловського.

За його словами, загалом на виконання Воєнної доктрини України щодо змішаного способу комплектування ЗС України, у 2018 році на строкову військову службу до Збройних Сил України буде призвано 18,0 тис. осіб (весна — 9 тис. осіб, осінь — 9 тис. осіб).

Крім того, заступник міністра оборони наголосив, що військовослужбовці строкової служби до виконання завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил не залучатимуться.

Нагадаємо, армія України потрапила у топ-10 найпотужніших армій Європи.