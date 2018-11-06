Венесуела планує повернути близько $ 550 млн у золоті з Банку Англії через санкції

Уряд Венесуели хоче повернути на батьківщину близько 550 млн доларів, що зберігаються в золотих злитках в Банку Англії, через побоювання, що у зв’язку з санкціями воно може бути заблоковане.

Про це повідомляє Reuters.

За їхніми даними, уряд президента країни Ніколаса Мадуро намагається повернути 14 тонн золота в Венесуелу, в той час як Банк Англії хотів би прояснити, яким чином латиноамериканська країна планує розпорядитися дорогоцінним металом. Відзначається, що наміри Каракаса не можуть здійснитися вже протягом двох місяців у зв’язку з неможливістю отримати страховку, яка необхідна для перевезення такої великої кількості золота.

Президент США Дональд Трамп 1 листопада розпорядився ввести санкції, покликані блокувати операції Венесуели з її золотим запасом. Як заявляється в документі, поширениму прес-службою Білого дому, адміністрація США має намір перешкодити владі латиноамериканської країни, зокрема, “розкрадати багатство Венесуели в своїх корумпованих цілях” і “завдавати шкоди інфраструктурі Венесуели і екології країни шляхом безгосподарного управління”. У зв’язку з цим Вашингтон забороняє американцям здійснювати операції “в секторі золотодобування Венесуели”.