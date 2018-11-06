Власники "євроблях" обіцяють завтра перекрити центр Києва

Власники автомобілів на єврономерах завтра планують провести акцію протесту біля Верховної Ради України та заблокувати урядовий квартал, а також дорогу біля Міністерства інфраструктури на проспекті Перемоги.

Про це йдеться у повідомленні організації "АвтоЄвроСила".

За інформацією керівника цієї організації Олега Ярошевича, завтра акція на проспекті Перемоги біля Мінінфраструктури розпочнеться о 7:00 і завершиться близько 8:30. В цій акції візьмуться участь близько 300 автобусів та 50 вантажівок. При цьому, як зазначив Ярошенко, буде повністю перекрито проспект Перемоги

Потім відбудеться акція протесту власників автомобілів на єрономерах біля Верховної Ради.

"Вони перекриють урядовий квартал. Швидше за все, акція протесту тут буде цілий день, а може, і не один день. Планується, що в мітингу візьмуть участь від 10 до 30 тисяч машин. Однак скільки буде — подивимося", — сказав він.

За словами Ярошевича, учасники протесту вимагатимуть від міністра інфраструктури Володимира Омеляна звільнити голову “Укртрансбезпеки” Михайла Ноняка і ухвалити з правками законопроекти № 8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення автомобілів.