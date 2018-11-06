ВРУ не підтримала відставку Луценка

Верховна Рада не підтримує відставку генерального прокурора Юрія Луценка. У рейтинговому голосуванні відставку генпрокурора підтримали 38 депутатів, повідомляє Укрінформ.

"До мене були вимоги стосовно голосувань, і я можу скористатися своїм правом, я можу поставити тільки політичне, рейтингове голосування, а не реальне голосування. Але якщо є така вимога - я поставлю", - наголосив Голова ВР Андрій Парубій, ставлячи на голосування питання щодо підтримки заяви Луценка про відставку.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у вівторок, 6 листопада, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що напише сьогодні заяву про відставку у відповідь на відповідні заклики активістів. Про це він сказав з трибуни парламенту, звітуючи про напрацювання слідства у справі убивства активістки Катерини Гандзюк. "Тому, щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку Президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання", - додав генпрокурор. Він закликав народних депутатів розглянути його заяву про відставку цього тижня.

Відома у Херсоні активістка, волонтер, співробітниця міської ради Катерина Гандзюк, яку влітку облили сірчаною кислотою, померла 4 листопада в лікарні. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Жінці було 33 роки.

Напад на Гандзюк стався 31 липня. Невідомі облили її сірчаною кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки і частково втратила зір. Гандзюк перенесла більше 10 операцій. З 1 серпня вона перебувала в опіковому центрі Києва.

В організації замаху на Гандзюк підозрюють п'ятьох осіб, усіх затримали.

4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на умисне вбивство - за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, на замовлення; скоєне за попередньою змовою групою осіб).

5 листопада правозахисні та громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту щодо розслідування справи Гандзюк. Також у зверненні міститься вимога відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.