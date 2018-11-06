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ЄС може застосувати санкції щодо Італії, - єврокомісар

6 листопада, 2018 - 14:41
Фото Reuters

Європейський Союз може застосувати санкції щодо Італії, якщо сторонам не вдасться досягти домовленості щодо бюджету країни на наступний рік. Про це заявив європейський комісар з питань економіки П'єр Московічі, пише Reuters.

Минулого місяця Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії, заявивши, що вона різко порушує фіскальні правила Європейського Союзу та може значно збільшити і без того великий державний борг.

"Я хочу діалогу, але, якщо ми не зможемо досягти згоди, у підсумку санкції можуть бути застосовані", - сказав Московічі.

Він наполягає на тому, що жодних рішень у ЄК наразі не прийняли, оскільки Італія все ще має тиждень, щоб змінити свої бюджетні плани до кінця 13 листопада.

"13 листопада ми очікуємо сильну, точну відповідь італійського уряду", - сказав Московічі.

Італійський міністр фінансів Джованні Тріа в понеділок підтвердив, що бюджет країни не зміниться, і наполягав: запланований дефіцит бюджету на наступний рік не збільшить величезний державний борг країни, який досягає 130% валового внутрішнього продукту.

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