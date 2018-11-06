Заходу не можна бути наївним у відносинах з Москвою, - Столтенберг

Незважаючи на напружені відносини з Москвою, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловився за діалог з Росією. Про це Генсек НАТО заявив в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому у вівторок, 6 листопада.

"Ми не хочемо конфронтації, а діалогу з Росією", - заявив Столтенберг.

При цьому, за словами очільника НАТО, Заходу "не можна бути наївним", а слід "триматися гуртом перед Москвою".

"Від таких німецьких політиків як Гельмут Шмідт і Віллі Брандт у часи холодної війни ми дізналися, що з Росією потрібно говорити", - зазначив Столтенберг.

Незважаючи на всю політичну напруженість, Заходу вдається знаходити рішення проблем із РФ, нагадав глава Північноатлантичного альянсу.

Найбільшою небезпекою для світу сьогодні є непередбачуваність міжнародної політики, вважає Йенс Столтенберг. За словами генсека НАТО, в часи холодної війни Захід і Східний блок були ворогами один одному, проте сьогодні "виклики - більш комплексні".

"З європейської історії всі ми дізналися, що витрати війни набагато дорожче, ніж ціна миру", - нагадав Столтенберг.

Нагадаємо: раніше в НАТО заявили, що розгортання Росією нових ядерних ракет в Європі ставить під загрозу Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який допоміг завершити "холодну війну".