Заступник глави місії ОБСЄ не має права давати оцінки, - Клімкін про Хуга

Можливості Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі обмежені, але її присутність загалом важливіша, аніж відсутність будь-якої місії.

Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

"Так, спектр можливостей спостерігачів ОБСЄ на Донбасі вельми обмежений. Крім того, російські окупанти всіляко перешкоджають їх роботі. Але присутність такої місії набагато важливіша, ніж відсутність будь-якої", - зазначив Клімкін.

Водночас міністр підкреслив, що екс-першому заступнику СММ ОБСЄ Александру Хугу треба було знайти слова, які не допускали б проросійських інтерпретацій.

"Александр Хуг вкотре явно потрапляє у комунікаційну халепу. І не тому, що він проросійський, адже свої обов’язки заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні він намагався виконувати неупереджено. А насамперед тому, що, зважаючи на офіційний статус спостерігача, у своїх заявах він не може виходити за формальні рамки. Тобто не має права давати жодних політичних оцінок і говорити "від себе", - прокоментував Клімкін слова Хуга про те, що колишній перший заступник голови СММ ОБСЄ не вважає Росію агресором.

Нагадаємо, заява про те, що начебто спостерігачі ОБСЄ не побачили прямих доказів щодо втручань Росії та її військових на Донбасі, яку зробив заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг, не відображає його точку зору.