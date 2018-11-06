Журналісти назвали імовірного посередника між замовником і виконавцем убивства Гандзюк

У Telegram-каналі The Newsroom, який ведуть журналістки Оксана Денисова і Тетяна Ніколаєнко, з’явилася інформація про ймовірного посередника між замовником і виконавцем убивства Катерини Гандзюк.

Йдеться про Ігоря Павловського – помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука. Павловський – заступник громадського формування з охорони громадського порядку «Чорний туман». Організацію створено навесні 2018 року у Новій Каховці, до неї входять колишні бійці добробатів, учасники бойових дій.

За інформацією The Newsroom, саме Павловський підозрюється в передачі коштів «за роботу» організатору злочину проти Катерини Гандзюк Торбіну. Помічник нардепа вже був допитаний з цього приводу.

На сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк» у Facebook, яку ведуть друзі Катерини, цю інформацію підтверджують.

«Катю вбили. Її замовники живі. І ми знаємо хто це. Катя теж знала, хто її замовив і врешті вбив. І ми не про п’ятьох екс-бійців УДА. Це лише виконавці. Ми знаємо увесь ланцюг від виконавців, організаторів, посередників до замовників. У МВС та ГПУ все теж знають. Знають майже три місяці і нічого не роблять...

Посередник між виконавцями злочину та замовником – Ігор Павловський. Раніше судимий. Кличка «Собака». Павловський – колишній офіційний помічник депутата від Партії Регіонів Самойленка. Колишній неофіційний помічник депутата від Партії регіонів Журавка. Журавко зараз в ДНР. Павловський – офіційний помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука. Паламарачук – вічний смотрящий по темам МВС в Херсонській області», – пишуть активісти.

За їх даними, «банда Торбіна останні пів року до нападу працювала на Павловського, виконувала його доручення. Саме Павловський передавав грошові кошти за вбивство Каті керівнику групи виконавців – Торбіну. Ігор Павловський передав гроші від Замовника. Так, ми знаємо, хто дав кошти Павловському. І ми знаємо, що Павловський був готовий здавати Замовника. Відразу після арешту банди виконавців, Павловський чекав зі своїм адвокатом на арешт. Але арештовувати вищі ланки замовних вбивств не в традиіях нашого МВС та ГПУ. Павловський домовився».

В ефірі телеканалу «112 Україна» Ігор Павловський заявив, що не причетний до цього злочину і відкинув усі звинувачення. Він також підтвердив, що його допитували як свідка.

«... заявляю прямо, що до ситуації з Гандзюк не маю взагалі ніякого відношення. Навіть не було з нею ніколи знайомий. Торбіна знаю як народного героя України... Готовий дати будь-які свідчення під поліграфом, незважаючи на свою гіпертонічну хворобу і перенесений інсульт, повністю готовий це все підтвердити слідству... В поліція я давав покази, мене допитували... допитували в якості свідка», – заявив Павловський.

Микола Паламарчук також прокоментував інформацію про можливу причетність його помічника до вбивства Гандзюк.

«Дійсно, такий помічник є у мене в Херсонській області. Якщо він комусь передавав гроші, то нехай його притягують до кримінальної відповідальності», – заявив журналістам УНІАН Микола Паламарчук.

«Чи мав я відносини з Катериною Гандзюк? Ні не мав. Чи були у нас конфлікти? Ні, не було. Чи був у мене мотив бажати їй зла? Звісно, ні. Чи засуджую я цей злочин? Авжеж! І точно не маю до нього жодного відношення», – наводить слова Паламарчука сайт «Солідарність».

Нагадаємо, херсонську активістку і радницю міського голови Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня цього року. Вона отримала до 40% хімічні опіків тіла. Жінка провела 96 днів у лікарні і перенесла більше 10 операцій. 4 листопада Катерина померла. Їй було 33 роки.

Детальніше про Катерину Гандзюк і розслідування її вбивства можна почитати в нашому матеріалі «Хто вбив Катю Гандзюк?».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон