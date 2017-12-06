Adidas і Puma незаконно працюють в окупованому Криму, - МTОТ

У окупованому Криму ведуть незаконну діяльність німецькі компанії DHL Express, Adidas і Puma. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МТОТ).

Як стверджують у міністерстві, компанія DHL Express має три свої представництва в Сімферополі, а Adidas і Puma - шість і один магазин відповідно.

У МТОТ заявили, що компанії, залишившись вести свою діяльність в Криму після анексії півострова, порушують резолюції ООН.

"Робота зазначених іноземних компаній (DHL Express, Adidas AG, Puma SE) в Криму суперечить політиці невизнання, передбаченої резолюцією Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України № 68/262 від 27 березня 2014 року, і порушує встановлені Європейським союзом обмежувальні заходи (санкцій) проти Російської Федерації, визначені рішенням Ради Європи 2014/386 / CFSP ВІД 23 червня 2014 по обмежувальних заходів у зв'язку з незаконною анексією Криму і Севастополя", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що звернулись у відповідні органи влади щодо необхідності вжиття передбачених законодавством заходів, спрямованих на захист незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, національних інтересів України.

Як відомо, компанія Adidas поступово згортає свою діяльність в Росії починаючи з 2015 року. У листопаді в компанії заявили про намір закрити 200 магазинів на території РФ до кінця поточного року.

В DHL Express не заперечували факт ведення своєї діяльності в Криму, заявивши, що пропонує на півострові "обмежені послуги з експрес-доставок".