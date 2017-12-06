Антикорупційний комітет Ради висловив недовіру Соболєву

Члени Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції висловили недовіру голові комітету Єгору Соболєву.

Та рекомендують парламенту зняти його з посади голови цього комітету. За це рішення проголосували 12 членів комітету, повідомляє прес-служба партії "Солідарність".

«У комітеті в нас давно немає конструктиву. Можливо, голова комітету захопився роботою на мітингах і забув про комітет. Тому вношу пропозицію про висловлення недовіри Єгору Соболєву», – сказав народний депутат Юрій Буглак (фракція БПП).

Його підтримала і Тетяна Ричкова. «В розслідуванні «справи Саакашвілі» фігурував помічник-консультант нашого комітету. Це сказано в доповіді Генерального прокурора. Я не можу працювати під головуванням людини, яка проводить мітинги з Саакашвілі, коли в країні йде війна», - сказала депутатка.

У свою чергу депутат Іван Мельничук звинуватив Соболєва у тому, що він «перетворив комітет на піар-майданчик».

Раніше сам Соболєв повідомив, що 10 депутатів антикорупційного комітету написали заяву на його ім'я, у якій вимагали відкликати його з посади голови комітету. Документ підписали депутати Савчук, Матейченко, Ричкова, Ланьо, Артошенко, Немировський, Буглак.