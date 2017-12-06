Апеляційний суд заарештував майно Насалика

Апеляційний суд Києва заарештував дві земельні ділянки і автомобіль міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за клопотанням бізнесмена, президента футбольного клубу Карпати Петра Димінського.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Апеляційний суд визнав обґрунтованим припущення представника бізнесмена про можливість Насалика продати земельні ділянки та автомобіль, що ускладнить виплату позики в разі прийняття позитивного для Димінського рішення. Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що в серпні, Димінський подав до суду позов про стягнення заборгованості з Насалика за договором позики (сума заборгованості в рішенні суду не вказано).

Відзначимо, що за 2016 рік Насалик задекларував 1,2 млн грн доходу, $450 тис., €140 тис. І 1,4 млн грн готівки, а також $450 тис. І €100 тис. на банківських рахунках в Укргазбанку

Згідно з повідомленнями ЗМІ, у 2014 році Насалик позичив $3,3 млн.

Одночасно з цим Димінський подав заяву про забезпечення позову, у якому просив заарештувати нерухомість Насалика, а саме: квартиру площею 287,7 кв. м у Києві, житловий будинок площею 561,4 кв. м і земельну ділянку (1,5 тис. кв. м) у Козині (Київська область).

Суд частково задовольнив клопотання Димінського і наклав арешт на квартиру і житловий будинок.