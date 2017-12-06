Бійці ЗСУ отримали 125 конфіскованих автівок

Міністерство юстиції у 2016 році передало на потреби Збройних сил 125 конфіскованих автомобілів різних марок.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає Укрінформ.

Такі заходи відбувалися у рамках спільного проекту з державним підприємством "СЕТАМ".

"Тільки за 2016 рік Міністерство юстиції передало 125 автомобілів різних марок, які були раніше конфісковані, для потреб ЗСУ. Так само було передано понад 20 тисяч різного роду об'єктів речового майна", - зазначив Петренко.

За його словами, орієнтовна вартість майна, що було передано на потреби ЗСУ за минулий рік, складає понад 24 млн грн.

Мін'юст також передав автомобіль Mercedes Sprinter будинку сімейного типу сім'ї Мельник, де виховуються шестеро дітей, позбавлених батьківського піклування, а ключі від автомобіля Chrysler Town&Country - Академії Державної пенітенціарної служби.

"Ці автомобілі було стягнуто в дохід держави й виставлені на аукціон системи електронних торгів арештованим майном OpenMarket. Однак вони не знайшли свого власника. Раніше такі товари просто списувалися і зникали в невідомому напрямку. Ми змінили підхід. Тож зараз речі, які не знайшли покупця, передаються нашим військовим, в дитячі будинки, закладам освіти та медицини", - розповів Петренко.