Членство у НАТО дозволяє значно підвищити силу індивідуальних учасників, - Саджан

Північноатлантичний альянс залишається актуальною інституцією, що виконує у світі важливу роль. Таку думку в ефірі радіо СВС висловив міністр оборони Канади Харджит Саджан.

«НАТО – дуже актуальне. Воно надсилає потужний сигнал стримування. Якщо подивитися на усі 29 держав, єдність, що існує між ними, то це надсилає суттєвий сигнал і не лише військовий, а й політичний», - сказав Саджан.

Він додав, що членство у НАТО дозволяє значно підвищити силу індивідуальних учасників.

«Якщо скласти разом ресурси та волю, коли усі міністри оборони чи глави держав збираються – то це велика сила», - зазначив міністр оборони Канади.

Саджан наголосив, що «НАТО залишатиметься актуальним у майбутньому й вноситиме внесок у безпеку на місцях».

Нагадаємо, керівник НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна сама має визначитися, чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО і яким способом їй визначатися із курсом на євроатлантичну інтеграцію.