Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом.
Степан Бандера, політичний діяч, ідеолог українського національного руху, голова Проводу ОУН

Держбюджет-2018: На армію передбачено на 25% більше витрат, ніж цього року

6 грудня, 2017 - 15:47
Фото з архіву "Дня"

Проект державного бюджету на наступний рік передбачає виділення 86 мільярдів гривень на потреби української армії. Про це у Twitter повідомив президент Петро Порошенко.

"Проектом Держбюджету-2018 на армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж цьогоріч. Ми також якісно покращили забезпечення ЗСУ новітніми зразками озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд вніс до держбюджету на наступний рік пропозицію щодо додаткового фінансування українського кіно на суму 500 млн грн за виробництво "фільмів патріотичного спрямування".

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...