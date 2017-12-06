Держбюджет-2018: На армію передбачено на 25% більше витрат, ніж цього року

Проект державного бюджету на наступний рік передбачає виділення 86 мільярдів гривень на потреби української армії. Про це у Twitter повідомив президент Петро Порошенко.

"Проектом Держбюджету-2018 на армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж цьогоріч. Ми також якісно покращили забезпечення ЗСУ новітніми зразками озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Проектом Держбюджету-2018 на армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж цьогоріч. Ми також якісно покращили забезпечення #ЗСУ новітніми зразками озброєння та військової техніки. #Держбюджет — Петро Порошенко (@poroshenko) December 6, 2017

Нагадаємо, уряд вніс до держбюджету на наступний рік пропозицію щодо додаткового фінансування українського кіно на суму 500 млн грн за виробництво "фільмів патріотичного спрямування".