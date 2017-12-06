Держбюджет-2018: На кіно "патріотичного спрямування" хочуть додатково виділити 500 млн гривень

Уряд вніс до держбюджету на наступний рік пропозицію щодо додаткового фінансування українського кіно на суму 500 млн грн за виробництво "фільмів патріотичного спрямування". Про це йдеться у допрацьованому урядом законопроекті №7000 щодо державного бюджету України на 2018 рік.

Відповідні зміни до документа Кабінет міністрів вніс 4 грудня. Пропозиція полягає у тому, щоб збільшити фінансування кінематографу на 500 мільйонів грн, але це стосуватиметься фільмів "патріотичного спрямування".

Понад те, цими додатковими коштами буде розпоряджатися не Державне агентство з питань кіно, а Міністерство культури.

У бюджет також заклали 200 мільйонів гривень на створення Українського культурного фонду. Ця установа також зможе підтримувати вітчизняне кіно.

Нагадаємо, у бюджеті України 2018 року передбачено створення фонду підтримки інновацій.