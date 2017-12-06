До 2020 року в Україні створять понад 96 тис. додаткових місць у дитячих садках, - Гриневич

До 2020 року в Україні буде створено понад 96 тисяч додаткових місць у дитячих садках. Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич на засіданні Кабінету міністрів у середу, 6 грудня, передає 112.ua.

"Планується за період до 2020 року створити в Україні 96 тис. 147 додаткових місць у дошкільних навчальних закладах. Це дозволить не просто ліквідувати чергу, це дозволить забезпечити нормальну завантаженість груп в дошкільних закладах", - сказала вона.

За словами Гриневич, станом на 1 вересня 2017 року черга в дитячі сади становить 52,2 тис. дітей.

Крім цього, прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав голів міських адміністрацій простежити за ситуацією в дитячих садках і поставитися до цього з повною відповідальністю.

Зазначимо, що новий закон "Про освіту" передбачає обов'язкову дошкільну освіту. Документ набув чинності 28 вересня 2017 року.