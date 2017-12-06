ДТП у Харкові: В організмі Зайцевої виявлено речовини, які містять кодеїн

В організмі водія автомобіля Lexus Олени Зайцевої, яку звинувачують у скоєнні смертельного ДТП у Харкові з шістьма загиблими, виявили речовини, що містять кодеїн.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Чиж, повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Щодо учасників аварії проведені психіатрична, наркологічна та хімічно-токсикологічні експертизи. Згідно з висновками досліджень, в організмі водія автомобіля Lexus виявлені речовини, які містять кодеїн. Зараз на стадії завершення перебувають 14 цитологічних експертиз за біологічними і цитологічним речовинами, вилученими з автомобілів", - сказав Чиж.

За його словами, призначена автотехнічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. Бокаріуса. Експерти планують закінчити їх до 10 грудня цього року.

Варто зазначити, що при застосуванні високих доз кодеїн, подібно до інших опіатів, може викликати ейфорію. При регулярному застосуванні кодеїну спостерігається явище звикання (подібне звиканню до героїну й інших препаратів групи опіоїдів).

Нагадаємо, що сім'ї загиблих у ДТП у Харкові Олени Берченко та Олександра Євтєєва відмовилися від компенсації, яку пропонувала матір винуватиці аварії Олени Зайцевої.