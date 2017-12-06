Джемілєв: Кримські татари сподіваються отримати національну автономію

Кримські татари очікують на ухвалення змін до Конституції Верховною Радою України, що забезпечать їм національну автономію.

На цьому наголосив Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв під час урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого 100-річчю проведення першого Курултаю кримськотатарського народу, передає Укрінформ.

"Революція гідності багато змінила в нашій країні. Значно змінився погляд на Крим і проблеми корінного народу як у цілому суспільстві, так і у вищих ешелонах влади України. Виступаючи на вечорі-реквіємі у зв'язку з 72-ою річницею депортації, Президент держави мовив: "Ми хоч і з запізненням, але усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова". Ми ж дуже сподіваємось, що зміни, розроблені робочою групою Конституційної комісії до 10-ої статті Конституції України про статус Криму, будуть ухвалені Верховною Радою України і справедливість по відношенню до корінного народу Криму восторжествує", - сказав Джемілєв.

Він зазначив, що більше двох десятків років кримські татари не могли добитися ухвалення Верховною Радою закону про відновлення прав депортованих.

"Цей закон ухвалили лише після Революції гідності і окупації Криму російськими військами. Зараз більшість експертів схиляються до думки, що якби Україна вела в Криму виважену і системну політику, якби статус Криму відповідав правам корінного народу на самовизначення, а не був би якоюсь аморфною республікою-гуртожитком, то його окупація в 2014 році була б якщо не повністю виключена, то у всякому разі вкрай ускладнена", - зазначив лідер кримськотатарського народу.