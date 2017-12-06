Ердоган скликає лідерів мусульманських країн через плани Трампа щодо Єрусалима

Туреччина скликає на екстрене засідання лідерів країн "Організації ісламського співробітництва" через плани США щодо зміни статусу міста Єрусалим.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Anadolu.

У Стамбулі 13 грудня лідери мусульманських країн будуть обговорювати питання Єрусалима, зокрема, у зв'язку із заявами США про визнання міста столицею Ізраїлю.

Як відомо, до "Організації ісламського співробітництва" входять 57 мусульманських держав по всьому світу.

Рішення про проведення позапланової зустрічі було прийнято після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив із лідерами Малайзії, Тунісу, Ірану, Катару, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії.

Прес-секретар Ердогана заявив на прес-конференції в Анкарі, що США слід відмовитися від "серйозної помилки" щодо статусу Єрусалиму.

Нагадаємо, що Трамп підтвердив намір перенести посольство США в Єрусалим.