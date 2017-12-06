ГПУ: Саакашвілі направлено підозру

В ГПУ повідомили про направлення екс-очільнику Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі підозри.

Про це повідомив у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Підозра Міхеілу Саакашвілі направлена на його адресу. Також оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 та ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України", - написав речник.

Також, екс-очільника Одеської ОДА оголошено в розшук.

Зазначимо, зранку поліція та СБУ проводила заходи з розшуку та затримання Саакашвілі. У поліції наголошують, що прибічники Саакашвілі чинили супротив і провокували правоохоронців.